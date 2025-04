Jornal espanhol diz que Ronaldo rebaixou Valladolid por 'vingança'; entenda

É a pior campanha da história do Valladolid na La Liga. Em 97 anos de história, o time nunca tinha perdido tantas vezes em uma edição de campeonato, incluindo primeira, segunda e terceira divisões. Por enquanto, a equipe soma 25 derrotas, quatro empates e quatro vitórias.

Ao longo da campanha do descenso, Ronaldo foi alvo frequente de protestos dos torcedores, que cobravam mais reforços de peso e a presença do dirigente no dia a dia do clube. Em novembro do ano passado, Ronaldo revoltou os torcedores após ter jogado uma partida de tênis no mesmo momento em que o time era derrotado pelo Getafe.