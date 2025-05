Rodrygo deixa treino com lesão, e Ancelotti revela: 'Ele está decepcionado'

O atacante Rodrygo deixou o treino do Real Madrid nesta terça-feira, e deve continuar fora do time para o duelo contra o Mallorca, na quarta, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador participou de cerca de 10 minutos de atividade, no CT de Valdebebas, antes de sair de campo.

O episódio preocupa porque mostra que o atleta ainda não está totalmente recuperado. Ele não participou das últimas duas partidas do clube na Liga Espanhola.

Na 34ª rodada, foi cortado do duelo contra o Celta por causa de uma febre. Para o Clássico de domingo, contra o Barcelona, ele chegou a ser relacionado e ficou no banco de reservas, mas não entrou no duelo.