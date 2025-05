Vasco tem estreia de Fernando Diniz e Grêmio joga pela vaga antecipada na Sul-Americana

Na chave da Sul-Americana, está em segundo lugar, com cinco pontos, três a menos que o líder Lanús, porém com um a mais que Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER, ambos com quatro, e que se enfrentam simultaneamente na Venezuela.

Em situação bem mais confortável está o Grêmio. Vice-líder do Grupo D, com oito pontos, está invicto na competição continental. O time de Mano Menezes pode inclusive se garantir, no mínimo, nos playoffs em caso de empate contra o líder Godoy Cruz-ARG, na terça-feira, às 19h, na Arena do Grêmio. Caso venha conquistar os três pontos, assume a liderança, ultrapassando os argentinos, que somam 10, e entram em campo classificados pelo menos para os playoffs.

A noite ainda tem os duelos entre Nacional de Potosí-BOL contra o Boston River-URU, às 19h, pelo Grupo A. A dupla está fora da zona de classificação e entra em campo para seguir viva na última rodada. Já às 21h30, o Unión Santa Fé-ARG mede forças contra o Mushuc Runa-EQU, pelo Grupo E, do já eliminado Cruzeiro.

Confira os jogos desta terça-feira:

19h

Grêmio x Godoy Cruz-ARG