Treze anos depois do Brasil, Europa discute liberdade do jogador de futebol

A discussão sobre o desafio do esporte de proteger contratos sem esquecer que o atleta tem direitos inegociáveis voltou com força na Europa com o "Caso Diarra". O que muitos não lembram é que uma discussão parecida foi levada ao principal Tribunal do trabalho no Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho. A decisão sobre a liberdade do atleta de exercer sua profissão foi emblemática.

Oscar, então jovem promessa revelada pelo São Paulo Futebol Clube, buscava seguir sua carreira no Internacional. Impedido judicialmente de atuar por força de contrato, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). O caso chegou ao ministro Guilherme Caputo Bastos, que concedeu habeas corpus autorizando o jogador a trabalhar livremente. Em sua decisão, o ministro afirmou que o atleta não podia ser mantido "refém de um contrato", pois isso contrariava princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o livre exercício da profissão. Oscar só conseguiu atuar novamente por força de uma decisão judicial, que reconheceu um direito tão básico quanto essencial: o de trabalhar.

"A obrigatoriedade da prestação de serviços a determinado empregador nos remete aos tempos de escravidão e servidão, épocas incompatíveis com a existência do Direito do Trabalho, nas quais não havia a subordinação jurídica daquele que trabalhava, mas sim a sua sujeição pessoal", escreveu Caputo.