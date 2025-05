Cleber Xavier indica como tentará resgatar Santos de crise e despista sobre reforços

"O momento é de tentar dar confiança a eles, analisando os jogos jogados, conversando com cada atleta, conversando entre cada setor. Temos que trazer essas ideias. A entrega de todos é muita. Agora, no vestiário, é tentar trazer confiança a eles. E também lembrar que, para sairmos dessa situação, temos que melhorar alguns detalhes do jogo. E a confiança só vai acontecer quando a bola começar a entrar. Hoje, não entrou no nosso gol, mas na frente do gol adversário, precisamos ser mais efetivos, precisamos criar mais. É trabalhar na confiança, não existe outra forma", afirmou.

O início de Brasileirão do Santos tem deixado a torcida um tanto quanto preocupada. No ano do rebaixamento (2023), o Peixe tinha 11 pontos nas primeiras oito rodadas. Hoje, o time soma apenas cinco - uma diferença considerável de seis pontos.

"Hoje, ganhamos Barreal, no jogo passado ganhamos o Soteldo, o Bontempo. Estamos ganhando jogadores e trabalhando. Melhorando o detalhe, refinando, fazendo ajustes. Conversando com eles, passando essa confiança. E o que eu posso falar para o torcedor? É que vamos seguir trabalhando. Tentar pedir ao torcedor que, durante o processo do jogo, continue apoiando. Uma hora a coisa muda. Não tinha pensado na situação de início do ano retrasado, tenho pensado jogo a jogo", disse o técnico.