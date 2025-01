Weverton e trave salvam, Palmeiras e Bragantino decepcionam Klopp e empatam

Com o empate, o Palmeiras vai a oito pontos, continua na segunda colocação do Grupo D e pode ver o São Bernardo disparar na liderança da chave. O time do ABC soma nove pontos e ainda joga nesta quarta-feira (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Santos, no estádio 1º de Maio — com transmissão do UOL Play. Já o Bragantino chega a quatro e segue na terceira posição do Grupo B.

Protestos dividiram a torcida alviverde. Antes mesmo do jogo, a torcida presente no setor onde fica a organizada Mancha Alviverde deu sequência ao protesto contra a diretoria —iniciado após derrota contra o Novorizontino— e entoou gritos contra o diretor Anderson Barros: 'Barros preguiçoso' e 'Barros, cuzão, fora do Verdão'. O resto da torcida não gostou e vaiou a iniciativa.

O Palmeiras volta a campo no domingo (2), quando visita o Guarani, às 18h30 (de Brasília). O Bragantino joga um dia antes, no sábado (1°), quando recebe o Novorizontino, às 19h30. Os dois jogos são válidos pela sexta rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

O Palmeiras começou jogando mal e só não foi vazado no primeiro tempo porque Weverton fez dois milagres, ambos em finalizações de Vinicinho, que aproveitava bem o espaço nas costas de Marcos Rocha. O time alviverde chegou a melhorar a partir da metade da etapa inicial, mas ainda assim faltou criatividade. Cleiton, goleiro do Bragantino, pouco trabalhou, e Estêvão apareceu muito isolado pela direita, sem conseguir criar como de costume. A atuação abaixo do esperado rendeu vaias discretas da torcida após o apito do árbitro.