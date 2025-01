Palmeiras 'dorme' no 2º tempo e leva virada do Novorizontino em Barueri

O alviverde ainda viu cair a invencibilidade de quatro anos na fase de grupos do Paulistão. Foram 42 jogos sem perder até este sábado, com 30 vitórias e 12 empates desde a última derrota em abril de 2021.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras segue na liderança do Grupo D, com 7 pontos. O Novorizontino subiu para a segunda posição do Grupo C, com 5 pontos.

As equipes voltam a jogar na terça-feira (28) pelo Paulista. O Palmeiras enfrenta o Bragantino, enquanto o Novorizontino joga contra o Velo Clube.

Como foi o jogo

Com paciência, Palmeiras constrói vitória parcial. O time misto escalado por Abel Ferreira foi superior aos adversários durante toda a etapa, não sofreu sustos, mas o gol aconteceu apenas na reta final. Após finalizações para fora de Allan e Raphael Veiga, o ataque encaixou, e Facundo Torres comemorou o seu primeiro gol com a camisa alviverde.

Allan chama a atenção. A nova joia palmeirense ganhou a titularidade após mostrar bons minutos nas primeiras rodadas do Paulistão. O garoto de 20 anos, escalado como volante, aproveitou bem os espaços e conseguiu duas finalizações de perigo no primeiro tempo. Além dos chutes, Allan foi o líder do jogo em desarmes.