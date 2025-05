Cansado de ficar no quase, rival de Deiveson mira cinturão com vitória no UFC

Top 5 do peso-galo (61 kg) do Ultimate, Cory Sandhagen é - há alguns anos - um dos principais atletas da categoria. Mesmo assim, até hoje, o lutador americano não conseguiu alcançar uma tão sonhada disputa pelo cinturão linear da categoria, sempre tropeçando na última hora. Agora, às vésperas de subir no octógono mais famoso do mundo novamente, desta vez para enfrentar o brasileiro Deiveson Figueiredo no 'main event' do UFC Des Moines, neste sábado (3), 'Sandman' - como é conhecido - visa deixar para trás essa sina.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Sandhagen lamentou as derrotas em momentos-chave que interromperam suas corridas rumo ao 'title shot' no UFC e mostrou esperança na mudança de cenário a partir deste sábado. Para isso, o norte-americano, de 33 anos, sabe que precisa de uma vitória convincente diante do ex-campeão peso-mosca (57 kg), que ocupa a 5ª colocação no ranking dos galos, uma posição abaixo da sua.

"Estou perdendo por pouco. Eu não estou perdendo por muito contra nenhum desses caras. Só tenho que ir lá e aperfeiçoar algumas coisas. Estou cansado de ser o cara que é muito bom em quase vencer. Estou farto de ser esse cara. É difícil. É difícil vencer lutadores muito bons, estou fazendo o meu melhor. Acho que aprendi muito com minha experiência. Sou um cara super experiente. Tomara que eu vá lá, dê uma surra nele e depois possa ser a atração principal lutando por um título. É o que eu quero. Estou cansado de ser a atração principal sem um title shot. Então, espero que depois dessa (luta), eu possa carimbar meu passaporte para lutar pelo cinturão", ponderou Cory.