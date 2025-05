Sequência obriga Abel a mexer no Palmeiras, e técnico não repete escalação desde fevereiro

Desses, apenas Bruno Rodrigues não estreou neste ano. Ele se recupera de cirurgia após grave lesão no joelho esquerdo. O zagueiro Micael foi o último a adentrar o DM, com entorse no tornozelo esquerdo, sofrida no jogo contra o Fortaleza, no dia 20 de abril. Murilo, que teve lesão na coxa, voltou a ser opção no último jogo, mas permaneceu no banco.

Os jogadores com maior sequência no elenco são Facundo Torres, com 22, seguido por Weverton e Estêvão, ambos com 21.

O Palmeiras entra em campo no domingo para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão e deve ter mudanças em relação ao time que bateu o Ceará, no Castelão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece a partir das 16 horas (de Brasília), no Mané Garrincha.