"Pedra no sapato": São Paulo busca findar jejum de quatro anos sem vencer o Fortaleza

De novembro de 2020 para cá, então, São Paulo e Fortaleza se enfrentaram em dez oportunidades. O Leão do Pici saiu vitorioso em seis delas, enquanto outros quatro duelos terminaram empatados. O Tricolor marcou sete gols e sofreu 14, o dobro.

Os placares não foram tão elásticos. A grande maioria das vitórias do Fortaleza veio com um gol de diferença. O resultado de maior destaque foi em 2021, quando o São Paulo de Hernán Crespo foi derrotado por 3 a 1, fora de casa, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2021.

O último encontro entre os times foi em julho do ano passado e terminou com derrota do São Paulo. Na Arena Castelão, o Tricolor foi superado pelo Leão do Pici, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão. Renato Kayzer anotou de pênalti e decretou o revés são-paulino.

Agora, o São Paulo reencontra o Fortaleza em busca de tentar quebrar tal jejum. O desafio de Luis Zubeldía, entretanto, será grande. O técnico terá, ao todo, nove desfalques: os lesionados Calleri, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Arboleda, Igor Vinícius e Henrique, e os suspensos Marcos Antônio e Enzo Díaz.