São Paulo perde gol absurdo, mas vence Flu nos pênaltis com goleiro paredão

O melhor lance da etapa inicial foi do São Paulo, aos 39min. Ferreira fez bela jogada da direita para o meio, deixou dois para trás e bateu em cima de Fidelis; a bola sobrou para Alves, que finalizou para as redes. O assistente, porém, marcou impedimento do camisa 10.

Já o time carioca quase fez um gol histórico logo depois, aos 41min. Jance cobrou escanteio no segundo pau, a bola ficou viva e sobrou para Wesley Natã, que dominou já ajeitando a bola antes de emendar uma bicicleta espetacular. A bola saiu à direita do goleiro, com perigo.

Com a chuva dando uma trégua, o campo melhorou no segundo tempo e, consequentemente, o futebol das duas equipes também. As chances começaram a aparecer com mais frequência, e o São Paulo teve uma chance de ouro para ampliar, aos 16min.

O zagueiro Andrade conseguiu perder um gol inacreditável aos 16min. Ferreira cruzou uma falta na segunda trave, Loss desviou para o meio e Andrade, completamente sozinho, na pequena área, com o goleiro já vencido, cabeceou para fora.

O Flu melhorou e João Pedro passou a ser o nome do segundo tempo. Aos 24, Fidelis invadiu a área pela direita e finalizou; a bola desviou em Andrade e goleiro tricolor mostrou reflexo absurdo ao fazer a defesa em seu canto direito. Aos 34, João Pedro fez defesa à queima-roupa em chute de Keven na pequena área.

Sem gols no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Fabinho (Flu), Paulinho (SP), Léo Jance (Flu) e Maik (SP) converteram suas cobranças e deixaram o placar em 2 a 2.