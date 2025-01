Faniquito de Zubeldía e a árbitra que riu dele

A vida nos mostra que há pouca coisa que incomode mais os homens do que a ideia de serem ridicularizados por uma mulher. A gente, por outro lado, tem medo de morrer.

Mas esta coluna é para falar sobre o comportamento de Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, e Tori Penso, que apitou o amistoso entre São Paulo e Cruzeiro, em Orlando.

A americana de 38 anos comandou a final da Copa do Mundo Feminina, em 2023, a abertura do Mundial de Clubes da FIFA do mesmo ano e partidas nos Jogos Olímpicos de Paris (incluindo a partida do Brasil, com 18 minutos de acréscimo).