Botafogo-SP x Athletic Club: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Botafogo-SP e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida será disputada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), a partir das 19h (de Brasília). O duelo marca o reencontro do Botafogo com sua torcida após uma vitória expressiva fora de casa e a tentativa de se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming.