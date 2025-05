Semana decisiva: Santos enfrenta o Ceará e se prepara para clássico em Itaquera

O Santos, pressionado, tem uma semana muito importante pela frente. O Peixe, em busca de uma recuperação imediata no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Ceará no Allianz Parque e se prepara para enfrentar o Corinthians, fora de casa, também pela competição nacional.

Nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, o Santos mede forças contra o Vozão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória para o time da Baixada Santista é crucial pensando em uma reação na competição mais importante do país. Isso porque o time comandado por Cleber Xavier é o 19º, com apenas quatro pontos somados.

Depois do confronto contra o Ceará, o foco muda para o duelo diante do Corinthians, no domingo (18). No CT Rei Pelé, o Santos deve iniciar a preparação para pegar o Timão na quarta-feira. O Peixe usará a semana também para recuperar os jogadores que estão no departamento médico.