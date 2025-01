Como o Cruzeiro funcionou com Gabigol? PVC analisa

O Dudu foi melhor. Finalizou uma vez, participou mais. Mas não quer dizer que vai ser esse o termômetro da temporada.

Paulo Vinícius Coelho

No quadro Prancheta do PVC, o colunista explicou como Fernando Diniz esboçou o Cruzeiro no esquema 4-2-3-1, com Dudu aberto pela esquerda e Gabigol centralizado.

O Cruzeiro joga no 4-2-3-1, com William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Eduardo mais à direita, Lucas Romero, Matheus Henrique e o Dudu; Matheus Pereira na frente deles, marcando o volante, e Gabigol na frente. Esse é o modelo defensivo.

A dupla de ataque, nesse primeiro momento, é o Matheus Pereira se aproximando do Gabigol, mas vai ter mudança, variação, porque a tática não é estática.

PVC destacou que Dudu vai se aproximar mais do gol quando o Cruzeiro estiver pressionando.