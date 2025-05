Dorival prega cautela com a base e admite falta de criatividade do Corinthians

O técnico Dorival Júnior pregou cautela para escalar jogadores revelados pelas categorias de base do Corinthians nos próximos compromissos. Com a falta de criatividade ofensiva do Timão nos últimos jogos, a entrada de garotos tem sido cogitada, mas o comandante alvinegro, aparentemente, não enxerga o momento como o mais propício para lançar talentos.

"Acho que temos que ter cuidado com a base. Temos que primeiro ter uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor, o que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, melhorando", comentou Dorival.

Tanto contra o América de Cali quanto contra o Mirassol o Corinthians saiu na frente, sofreu o empate e teve de lidar com a pressão de retomar a vantagem no placar, o que não aconteceu. Em ambas as ocasiões o Timão até teve volume de jogo, mas não conseguiu converter em gols.