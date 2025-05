Oscar e Pablo Maia voltam a atuar e ampliam opções no São Paulo

Na noite do último domingo, o São Paulo conheceu sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor sofreu um gol nos acréscimos do segundo tempo e perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, na Arena Barueri, pela oitava rodada do torneio.

Apesar do revés, a torcida tricolor ganhou ao menos um motivo para comemorar. Recuperados de suas respectivas lesões, Oscar e Pablo Maia voltaram a atuar pelo São Paulo. Ambos são peças importantes do elenco e ampliam o leque de opções do técnico Luis Zubeldía, que viu o DM encher nas últimas semanas.

Pablo Maia foi quem ficou mais tempo afastado dos gramados. O volante passou boa parte da temporada passada se recuperando de outra contusão e voltou a ficar à disposição neste ano. Em fevereiro, entretanto, o jogador sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, de lá para cá, vinha fazendo tratamento. O atleta surpreendeu no processo de recuperação e voltou, inclusive, antes do esperado.