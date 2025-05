No sintético, São Paulo perde longa invencibilidade contra mesmo rival de última derrota

De lá para cá, o São Paulo não soube mais o que era perder. Foram 12 partidas disputadas, com cinco vitórias e sete empates. Neste recorte, a equipe conquistou resultados importantes, especialmente na Copa Libertadores, em que somou 100% de aproveitamento fora de casa.

A derrota para o Palmeiras ainda impediu Zubeldía de alcançar duas marcas que seriam importantes no comando do São Paulo. Em caso de empate ou vitória no último domingo, o treinador poderia ter conquistado a sua maior série invicta desde a chegada ao clube tricolor.

Além disso, o técnico argentino segue sem vencer o Palmeiras. Desde que assumiu o São Paulo, o comandante amargou três derrotas e dois empates em cinco confrontos.

O fim da invencibilidade do São Paulo chega em um péssimo momento para o São Paulo, que vive situação complicada na tabela do Brasileirão. Neste momento, a equipe tricolor ocupa a 16ª posição, com nove pontos - tem somente dois a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

O São Paulo, agora, passa a focar novamente na disputa da Copa Libertadores. O Tricolor recebe o Libertad-PAR nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D do torneio internacional.