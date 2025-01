Luciano explica permanência no São Paulo: 'não queria apagar minha história'

Autor do gol do São Paulo no empate com o Cruzeiro, Luciano explicou a decisão de permanecer no Tricolor em 2025 e revelou ter recebido proposta de um rival.

"Depois do último jogo contra o Juventude, eu falei porque realmente não sabia mesmo. Depois, eu tive uma conversa com o treinador e, nas férias, conversei bastante com a minha família. Chegaram algumas coisas para mim, mas eu vi que não era o momento de sair daqui. Até porque era um rival, então eu não queria apagar minha história que estou criando aqui. Conversei com a minha família, decidi ficar e espero fazer uma grande temporada outra vez", disse Luciano.

Em dezembro, depois da derrota diante do Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, Luciano foi perguntado sobre a permanência no São Paulo para 2025 e respondeu: "não sei". O jogador chegou a ser especulado no Cruzeiro e no Santos, mas as conversas não andaram e Luciano optou por permanecer no São Paulo e disputar a sua sexta temporada com o clube.