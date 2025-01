Fla tem nova onda de saídas, demite funcionários e dispensa atletas da base

O Flamengo ainda não acabou com a reformulação nas categorias de base. O clube demitiu, nesta quinta-feira, 27 funcionários envolvidos no dia a dia das categorias inferiores do rubro-negro. Vários jogadores também foram dispensados.

O que aconteceu

Foram demitidos os treinadores do sub-16 ao sub-11. Além disso, Raphael Bahia, que treinou o time da Copinha e era o comandante do time B do sub-20, também saiu.

Outros profissionais comunicados da saída eram coordenadores e supervisores. Entre eles estão o coordenador técnico do sub-20 e também o do sub-15 ao sub-17, além do responsável pelo futsal e pela captação.