Bap ligou para Leila e disse que está certa sobre pré-temporada na Disney

Fernando Diniz também respondeu após o amistoso Cruzeiro 1 x 1 São Paulo que nunca tinha feito um período de treinos no exterior, mas tem gostado. Nesta quinta-feira, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, terá um almoço com dirigentes da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos.

É absolutamente legítimo que qualquer clube tome sua decisão sobre fazer a pré-temporada no Brasil ou em outro país. Dos seis times mais bem colocados no Campeonato Inglês atualmente, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United fizeram amistosos preparatórios nos Estados Unidos. O Nottingham Forest fez parte da pré-temporada na Espanha e o Newcastle no Japão.

Mas é totalmente legítimo e positivo o Palmeiras escolher a pré-temporada em seu centro de treinamento, a Academia de Futebol.

O presidente do Flamengo, eleito em dezembro, não teria levado o clube que preside aos Estados Unidos e disse a Leila Pereira que concorda com ela.