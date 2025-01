Madureira x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo o Carioca

O Rubro-negro disputa o Carioca com uma equipe repleta de garotos. O time principal segue em pré-temporada nos Estados Unidos, enquanto jovens e atletas sem espaço jogam as quatro primeiras rodadas do Estadual.

Madureira x Flamengo - 2ª rodada do Carioca

Data e hora: 16 de janeiro de 2025, às 18h30

Local: O Amigão, em Campina Grande, na Paraíba

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)