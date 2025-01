Palmeiras supera furada, bate Referência e encara melhor defesa da Copinha

O restante do 1° tempo seguiu com o Palmeiras martelando a meta do Referência, mas faltou capricho: a equipe voltou a explorar os cruzamentos para a área, mas pecou na hora de finalizar até o intervalo.

A estrela do técnico alviverde Lucas Andrade brilhou no intervalo. O motivo? Márcio Vitor entrou no lugar de Agner e demorou 11 minutos para marcar. O camisa 22 recebeu lançamento já próximo da linha de fundo e, quando todo mundo imaginou um cruzamento, surpreendeu o goleiro Vinicius ao chutar direto para as redes: 2 a 1.

Márcio Vitor é abraçado após marcar em Palmeiras x Referência, partida da Copinha Imagem: Anderson Romao/AGIF

Deivid se redimiu da falha e protagonizou dois milagres em sequência para salvar os bicampeões. No mesmo lance, o goleiro defendeu cabeçada de Monteiro e, no rebote, desviou toque de Duran antes de Edney, em cima da linha, afastar para escanteio.

O lance foi um dos últimos de perigo da partida, que ganhou contornos mornos até o apito final da arbitragem — na única oportunidade real de gol, Márcio Vitor errou o alvo após passe açucarado já dentro da área.