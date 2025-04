Neymar reforça turismo e camisas da seleção no Maracanã: 'Queremos vê-lo'

O Maracanã já é um dos principais destinos turísticos no Rio. Mas a presença de Neymar foi um ingrediente a mais para reforçar essa característica.

O retorno do craque após mais de um mês afastado calhou de ser em um lugar no qual os estrangeiros já querem ir normalmente. A coincidência fez com que a camisa da seleção brasileira aparecesse com frequência. Em alguns casos, até com o nome do camisa 10 do Santos nas costas.

O UOL conversou com visitantes que fizeram referência a quem estava em campo — e não só a craques do passado, como Ronaldo, Ronaldinho e Kaká, mencionados nas camisas do Brasil que apareceram no setor Oeste do estádio ontem.