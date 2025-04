Como a Red Bull foi de uma vitória a clima de crise em uma semana

O problema é como, uma vez que as ferramentas de simulação da equipe não têm dado as mesmas respostas que eles veem na pista. "Acho que os problemas estão compreendidos, a questão é que as soluções que nós vemos nas nossas ferramentas, comparadas com o que estamos vendo na pista, não estão cruzando e acho que é isso o que temos que compreender."

Verstappen disse que o cenário está claro a respeito do que tem que ser feito. Mas salientou. "Eu falo por mim, não pelos outros." Uma clareza que ele tem é de que, se o carro continuar como está, haverá muito mais corridas como as do Bahrein do que do Japão. "Quando você não está bem com os pneus, você vai mal em todos os lugares."