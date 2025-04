Brasil pode perder bicampeã olímpica da vela para a 'Fórmula 1 do mar'

A primeira etapa da temporada foi em Dubai, nos Emirados Árabes, em novembro. O torneio desembarcaria no Brasil pela primeira vez nos dias 3 e 4 de maio, no Rio de Janeiro, mas houve alteração no calendário devido a um problema na vela do Time Austrália durante a prova em São Francisco.

"O SailGP tomou a difícil decisão de cancelar o Enel Rio Sail Grand Prix 2025, que ocorreria nos dias 3 e 4 de maio, visando facilitar os reparos necessários antes do evento de Nova York (7 e 8 de junho) e do restante da temporada", disse trecho do comunicado oficial.

Durante participação na CBC & Clubes Expo, em abril, Lars Grael, um dos grandes nomes da vela brasileira, demonstrou preocupação quanto à renovação na modalidade, e citou o momento da carreira da sobrinha. "Não podemos depender única e exclusivamente da Martine Grael e Kahena Kunze, elas vivem outra fase na carreira na vela profissional. É um momento muito importante de renovação".

Martine seguiu a mesma linha. "Temos bastante preocupação, inclusive, até com o próprio rumo que a CBVela tomou no último ciclo. Mas isso não me pertence mais. Sentimos, desde depois do Rio, quando tivemos uma campanha olímpica de muito sucesso e conseguimos verba para trazer equipamento, que falta interesse de times novos entrarem. Não sei se um pouco amedrontados ou por já termos ganho uma medalha, mas em todos os outros países, quando uma pessoa ganha uma medalha, entram cinco outras pessoas querendo 'roubar' no próximo ciclo. Não vimos isso acontecer", disse.

"Vejo isso com um pouco de preocupação, mas a vela, no Brasil, historicamente, vem de gerações. Gerações que vieram e foram embora. E, para fazer dar certo, tem de ter muito sangue no olho. A galera jovem tem de estar em um nível de competição já muito alto entrando na vela olímpica. Então, acho que é uma coisa um pouco geracional também", completou.

Calendário 2024-25 do Sail GP