CBF promove treinos de árbitros presenciais dez dias após matéria da piauí

Jogadas como os pênaltis marcados contra o Sport, a favor do São Paulo e do Palmeiras.

Classificação e jogos Brasileirão

O gol do Vasco contra o Sport, com provável falta de Vegetti.

A expulsão de Jonathan, do Cruzeiro, no início de Internacional 3 x 0, pela segunda rodada, no Beira Rio.

O pênalti não marcado em toque de mão de Gérson em Grêmio 0 x 2 Flamengo.

Especialistas em arbitragem, como Sálvio Spínola, avaliam que esta semana de treinos será muito benéfica, mas poderia ter acontecido durante a Data Fifa. Isto porque há rodada de Brasileirão entre terça e quinta, o que implica liberar árbitros escalados para apitarem jogos e, eventualmente, voltarem depois.

Os trabalhos online continuarão acontecendo. Não é ruim que aconteçam. A questão é investir mais em treinamento e profissionalização dos árbitros, para tentar fazer a arbitragem brasileira chegar a padrões de Inglaterra e Alemanha, onde há mais acertos de árbitros e, portanto, menos interferência do vídeo.