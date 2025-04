Caso Vai de Bet ouve dirigentes investigados e tem semana decisiva

O Corinthians terá mais uma semana movimentada fora das quatro linhas para a gestão com o caso Vai de Bet.

O que aconteceu

Entre hoje e quarta-feira, a Polícia Civil agendou três oitivas consideradas fundamentais para a conclusão do caso. Todos os depoimentos estão marcados para as 14h (de Brasília), na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), em São Paulo.

Além do presidente Augusto Melo, dois ex-dirigentes do clube serão ouvidos na condição de investigados. Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo, e Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, ambos aliados do mandatário alvinegro, vão depor hoje e amanhã, respectivamente. Augusto fecha a rodada de declarações na quarta-feira.