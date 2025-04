'Futebol de verdade'? Kings League move fãs com Neymar, fim do 0 a 0 e mais

Neymar e seu "parça" Cris Guedes são presidentes da Furia na Kings League Brazil Imagem: Reprodução/YouTube

As partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos, mas há uma série de eventos embutidos no período de bola rolando no gramado preto.

O começo de um duelo, por exemplo, tem apenas quatro jogadores em campo (dois goleiros e dois jogadores de linha), com a bola sendo arremessada de uma estrutura fixada no topo da arena.

A cada minuto, um atleta de cada equipe entra no gramado até o limite de 7 contra 7 ser atingido. A partir daí, o embate é disputado "normalmente".

No minuto 18, o confronto é interrompido para um dado gigante ser lançado e definir a quantidade de atletas em campo até o intervalo.

A metade final do jogo também começa com a bola vindo do alto e traz as famosas "armas secretas", que são cartas sorteadas previamente pelos técnicos. São elas: pênalti (cobrança tradicional), pênalti shootout (cobrança iniciada do meio de campo), suspensão (deixar um jogador adversário quatro minutos fora), gol em dobro (por quatro minutos), jogador estrela (chance de um atleta ser acionado) e coringa (qualquer uma das anteriores ou até tirar uma carta do adversário).