Expulsão de Mbappé abre caminho para Endrick ter chances no Real Madrid

Mbappé deve pegar pelo menos dois partidos de suspensão por cartão vermelho Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Sem Mbappé, a tendência é que Endrick ganhe espaço. O ex-palmeirense é o único centroavante de origem do elenco além do francês, embora outros jogadores, como Rodrygo, Vini Jr., Brahim Díaz e até Jude Bellingham possam exercer a função.

A seu favor, o brasileiro tem as boas atuações na Copa do Rei, em que é um dos artilheiros, com 5 gols, alguns deles decisivos, como diante do Celta e da Real Sociedad. Nos bastidores do clube, a avaliação é de que Endrick já está pronto para receber oportunidades em partidas de maior importância.

Os próximos dois jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol serão contra o Athletic Club, em casa, e diante do Getafe, fora de casa. Os duelos são considerados decisivos para as pretensões do time na luta pelo título; atualmente, a equipe merengue é vice-líder, com 66 pontos, quatro a menos que o Barcelona. Faltam sete rodadas.

Em sua primeira temporada pelo clube da capital espanhola, Endrick ainda não ganhou uma chance como titular em La Liga: as oportunidades vieram sempre na Copa do Rei (4 jogos) e na Champions League (1, contra o Lille). O atacante soma 7 gols na temporada de estreia.

Copa do Rei na mira

Depois das possíveis duas partidas sem Mbappé, o compromisso seguinte do Real Madrid será a final da Copa do Rei, no dia 26 de abril, diante do Barcelona. Endrick foi titular no duelo pelas quartas de final, diante do Leganés, e nas semifinais contra a Real Sociedad.