Estrelas ficam perto de retorno, e pressão em Zubeldía pode aumentar

Já Oscar lesionou o posterior da coxa esquerda há cerca de duas semanas. A contusão aconteceu na estreia da Libertadores — vitória sobre o Talleres por 1 a 0, na Argentina.

Classificação e jogos Brasileirão

Não queremos apressar nenhuma evolução, porque não nos serve de nada que [o lesionado] esteja no próximo jogo, por necessidade de resultados, e perdê-lo outra vez por uma lesão. Então, vão em tempos normais. Cremos, pelo que nos diz o corpo médico, que no fim de semana, dias a mais ou a menos, já estarão à disposição do Luiz, Lucas e provavelmente o Oscar. Esperamos que seja assim.

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, em coletiva

Zubeldía e o auxiliar técnico Maxi Cuberas em jogo do São Paulo Imagem: Rubens Chiri/SPFC

A equipe tricolor lida com seis desfalques no time titular, e Maxi afirmou que essas ausências geraram dificuldades, inclusive no empate de ontem com o Cruzeiro por 1 a 1. Por isso, os 'reforços' que estão no departamento médico são muito aguardados pela comissão técnica.

Porém, Cuberas colocou boa parcela de culpa do empate 'na conta' das baixas, tentando minimizar a pressão sobre a comissão após três empates seguidos no Brasileirão.

Com o retorno dos jogadores lesionados, a paciência da torcida são-paulina deve ser ainda menor. Vale ressaltar que o elenco Tricolor saiu vaiado de campo nas duas últimas partidas em que empatou em casa.