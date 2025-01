Mercado: Palmeiras descontente, São Paulo perde lateral e disputa por sueco

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A segunda-feira (13) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Andreas Pereira, do Fulham, é alvo do Palmeiras, mas negociação está travada Imagem: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Palmeiras descontente (parte 1). A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre a postura mais agressiva na busca por reforços e não escondeu o descontentamento do caso Andreas Pereira, meia do Fulham que é alvo do alviverde. Para a mandatária, a falta de celeridade na negociação com os ingleses é incômoda. "Infelizmente, o 'timing' não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa, vocês não imaginam meu dia a dia. Às vezes as coisas não vão na velocidade que eu espero", disse.

Palmeiras descontente (parte 2). A primeira proposta do Manchester City pelo zagueiro Vitor Reis não agradou ao Palmeiras, explicou o colunista André Hernan no De Primeira. "Essa primeira oferta foi considerada baixa muito porque não ficou claro para todas as partes o que seria valor fixo e o que seria de bônus variável, como se fez com o Endrick e com o Estêvão. O Palmeiras não entendeu o que era meta e o que era valor fixo e entendeu que o valor era baixo", falou.