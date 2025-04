Verstappen dedo-duro e Piastri fora da festa: as frases do GP do Bahrein

O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 teve Oscar Piastri como vencedor. O australiano liderou de ponta a ponta com tranquilidade e acabou com a seca de 21 anos da McLaren sem vitórias no circuito de Sakhir, mas já avisou que não participará da festa da equipe.

Outro ponto marcante foi Max Verstappen dedurando Lando Norris, que largou de posição errada no grid. Abaixo você confere essas e outras histórias do GP do Bahrein.

Aqui é trabalho

Piastri conquistou uma bela vitória e fez história pela McLaren, mas já avisou que focará no trabalho e não cairá na gandaia.