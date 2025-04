De saída do Manchester City, De Bruyne desperta o interesse de clube da MLS

De acordo com Fabrizio Romano, o Chicago Fire, dos Estados Unidos, tem interesse em contratar Kevin De Bruyne, que está de saída do Manchester City. Com um contrato válido até o dia 30 de junho, o meia não irá renovar com o clube inglês e ficará livre no mercado.

Ainda conforme o jornalista, o belga irá analisar com calma todas as opções nas próximas semanas, enquanto o time de Chicago tenta seduzi-lo com o projeto da equipe.