Milionário x Bilionário: duelo de gigantes entre Hulk e Neymar

Quando Santos e Atlético entrarem em campo nesta quarta-feira na Vila Belmiro, teremos um duelo de dois gigantes do futebol nacional e também uma disputa particular entre dois craques, um milionário e outro bilionário. Estou falando de Hulk, do Galo, e Neymar, do Santos. Ambos com carreira mundial, seleção brasileira no currículo e uma fortuna acumulada no futebol.

Neymar, em Fluminense x Santos Imagem: MAURO SILVA/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Atualmente, Hulk possui um patrimônio estimado em aproximadamente R$ 600 milhões. Essa fortuna é resultado de sua carreira no futebol, com passagens por clubes na Europa e Ásia, além de investimentos em imóveis, negócios e uma coleção de carros de luxo e um jatinho particular. Ele, por exemplo, tem hotel de luxo na Paraíba e uma série de investimentos mundo afora, até em clínicas como a que a esposa administra.

Hulk comemora gol do Atlético-MG sobre o Iquique em jogo da Sul-Americana Imagem: Pedro Souza / Atlético-MG

Já Neymar, que retornou ao Santos em 2025, acumula uma fortuna avaliada em cerca de R$ 6,5 bilhões, conforme dados de 2024. Esse montante foi construído ao longo de sua carreira internacional, com contratos publicitários, salários elevados e investimentos em propriedades de luxo, veículos e aeronaves. Só na Baixada Santista, Neymar possui 113 imóveis. O craque do Peixe é um dos 20 mais bem pagos do esporte na história.