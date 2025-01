Corinthians abre conversas para contratar o zagueiro Gabriel Paulista

O Corinthians abriu conversas para contratar o zagueiro Gabriel Paulista, ex-Arsenal e atualmente no Besiktas, da Turquia.

O Timão entrou em contato com o estafe do defensor para discutir valores e condições de negócio. Gabriel Paulista chegou na metade de 2024 ao Besiktas, com quem tem contrato até 2027. Ele está retornando de uma operação devido a uma lesão no tendão do reto femoral, e tem prazo para voltar aos gramados em fevereiro.

O Corinthians conta ao seu favor o sonho do zagueiro em atuar no clube paulista. Nascido em São Paulo, o jogador tem um carinho grande pelo clube e já manifestou o desejo a pessoas próximas de um dia poder jogar no alvinegro.