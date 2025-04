Wesley relembra vaquinha para vir ao Palmeiras: 'Não estava combinado'

A vaquinha não deu certo, com o Palmeiras arrecadando menos de R$ 1 milhão dos R$ 21 milhões pretendidos. O Alviverde, todavia, conseguiu trazer Wesley por R$ 14 milhões, sendo fiado por Antenor Angeloni, ex-presidente do Criciúma. Tal acordo, no entanto, gerou uma dívida com o cartola que foi paga anos depois, por cerca de R$ 50 milhões.

"Às vezes, eu ia jantar em algum lugar e alguém vinha pedindo para eu assinar uma nota de cinco reais, dizendo que ajudou a me trazer na vaquinha. Faz parte, eu fui profissional. Não estava combinado, ainda mais no país em que vivemos, onde as coisas já são bem difíceis, eu não concordo com isso. Se eu soubesse, nem teria vindo", afirmou o ex-jogador.

Embora tenha sido pego de surpresa e não tenha aprovado a medida do clube, Wesley estava acordado com o Palmeiras e cumpriu com a palavra de vir ao clube. O papel de companheiros que conhecia e já estavam na equipe também ajudou para sua rápida adaptação.

"Estava tudo certo já. Quando a diretoria fez isso, foi uma bomba. Só que meus parceiros que estavam no Palmeiras já contavam comigo, o Luan, o Assunção, Maurício Ramos. Não podia deixá-los na mão, tive que segurar a onda, mas foi difícil".

Wesley chegou ao Palmeiras em 2012, mas pouco jogou devido a uma lesão grave no joelho, não podendo ajudar o clube a escapar do rebaixamento. No ano seguinte, no entanto, foi um dos destaques do Verdão na campanha do título da Série B e não esconde a admiração que tem pelo clube.

"No final, deu tudo certo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras. O pessoal que cuidou de mim quando tive a lesão no joelho, foi uma situação que mexeu bastante comigo e todos tiveram um carinho enorme. Eu tive uma proposta do Atlético-MG para jogar o Mundial de Clubes, mas decidi ficar por gratidão. No ano seguinte, fui o melhor atleta da Série B pelo Palmeiras", finalizou Wesley.