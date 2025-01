Santos avalia investimento alto por atacante sueco; Grêmio é concorrente

Niclas Eliasson é muito bem avaliado pelos analistas de mercado do Santos. Ele é um ponta direita canhoto, com as características pedidas pelo técnico Pedro Caixinha.

O Grêmio também tem interesse no atleta. O técnico do clube gaúcho, Gustavo Quinteros, conheceu Niclas durante a negociação com o Santos e o indicou.

O Santos já contratou os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, os meias Thaciano e Barreal e o atacante Tiquinho Soares. Há também o interesse em nomes como Deivid Washington (Chelsea), Josh Windass (Sheffield Wednesday), Rollheiser (Benfica) e Gabriel Veron (Porto).