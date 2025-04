Bruno Henrique e Paquetá: o papel dos irmãos nas suspeitas de manipulação

O atacante respondeu, segundo as conversas achadas pela Polícia Federal, que seria contra o Santos.

Como a ideia de apostar escalonou para um outro núcleo de pessoas? Uma mensagem em um grupo de Whatsapp ajuda a resumir: "Irmão Juninho deu a letra".

Ou seja, pelo material que a PF tem em mãos, o irmão de Bruno Henrique não só articulou apostas no próprio nome e no da mulher de Juninho, Ludymilla Araújo Lima, como também soltou a informação privilegiada para um amigo (Claudinei Mosquete Bassan).

Foi do celular de Juninho que a PF tirou as conversas mais diretas sobre a origem do assunto, já que Bruno Henrique apagou do próprio telefone o conteúdo.

O irmão do atacante do Flamengo vivia um conflito com a mulher por causa do pagamento de pensão dos filhos. Eles estavam separados na ocasião, mas reataram o relacionamento e hoje moram com a mãe de Ludymilla.

Foi a pensão que, inclusive, engrossa o contexto de outra conversa comprometedora entre Juninho e Bruno Henrique, segundo as investigações.