Hernan: Atlético-MG fecha com Natanael, encaminha Cuello e quer Soteldo

O Atlético-MG acertou a contratação do lateral direito Natanael, ex-Coritiba, e encaminhou a chegada do meio-campista Cuello, do Athletico-PR, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Natanael já fez os exames médicos e vai assinar. Pode cravar que ele vai vestir a camisa do Galo.