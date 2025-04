Insatisfeito na Red Bull, Klopp aceitaria negociar com CBF e Real Madrid

Enquanto a CBF trabalha forte nos bastidores com os nomes de Carlo Ancelotti e Jorge Jesus para o posto de novo treinador da seleção, Jurgen Klopp se vê cada vez mais desgastado na função de diretor global de futebol da Red Bull.

O que isso tem a ver com a busca do presidente Ednaldo Rodrigues pelo substituto de Dorival Júnior? Pessoas próximas a Klopp ouviram recentemente do próprio que ele apenas aceitaria deixar o grupo austríaco para dois destinos: seleção brasileira e Real Madrid.

O treinador alemão, no entanto, é reconhecido mundialmente por ser um profissional de projetos de longa duração, como aconteceu no Mainz (2001-2008) e Borussia Dortmund (2008-2015) e, especialmente, no Liverpool (2015-2024),