Ex-árbitros divergem sobre cartão que gerou indiciamento de Bruno Henrique

Três parentes do atleta também foram indiciados: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima). A operação ainda mira outras sete pessoas.

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4 mil conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos.

Conversas entre Bruno Henrique e irmão sobre cartão em jogo entre Flamengo e Santos Imagem: Reprodução

O Flamengo afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso, mas defendeu a "presunção de inocência" ao jogador. O clube também ressaltou que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo".