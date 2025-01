Santos anuncia a contratação de lateral argentino, 3º reforço para 2025

Em 2023, Leo Godoy foi o lateral-direito com mais assistências em todo o continente sul-americano, com 11 passes para gol. Além disso, ele também balançou as redes quatro vezes e foi peça fundamental na conquista da Copa Argentina, pelo Estudiantes.

As boas atuações no futebol argentino chamaram a atenção do Athletico-PR, que o adquiriu em definitivo no início de 2024. No Furacão, o jogador atuou em 42 partidas, com um gol e quatro assistências.

Sob a nova direção de Pedro Caixinha, o Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O alvinegro praiano está no Grupo B da competição, com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.