Corinthians: quem chegou, quem saiu e as renovações do Timão para 2025

O artilheiro do Brasil em 2024 chamou a atenção do mercado europeu, que sempre foi seu sonho, apesar de não ter recebido nenhuma proposta oficial. Até por conta disso, a diretoria alvinegra se resguarda com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 635 mi) para o mercado internacional e R$ 500 milhões para o nacional.

Ou seja, caso perca seu camisa 9, o Timão teria meios de repor com uma contratação à altura. Porém, essa venda não está nos planos no clube, que deseja contar com ele para a temporada.

O contrato de Yuri com o Corinthians vai até dezembro de 2027.

Quem saiu

O Corinthians negociou a saída de quatro jogadores até o momento. No entanto, essas negociações já estavam nos planos. Agora, a preocupação do departamento de futebol é não perder atletas peças fundamentais para a comissão técnica nesta janela, que começou no dia 3 de janeiro e vai até 28 de fevereiro.

Fagner foi a principal saída do plantel alvinegro. O lateral direito, ídolo que somou 578 partidas pelo clube, perdeu espaço no time titular e estava insatisfeito. O Timão decidiu emprestá-lo ao Cruzeiro até o fim da temporada.