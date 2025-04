Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, ultrapassa Raphinha e se torna artilheiro da Liga dos Campeões

Apesar da vitória do Borussia Dortmund nesta terça-feira, o Barcelona conquistou a vaga na semifinal da competição, com o placar agregado de 5 a 3. A equipe espanhola espera o vencedor do duelo entre Bayern de Munique e Inter de Milão para conhecer seu adversário na próxima fase.

Com isso, Raphinha já tem mais dois jogos garantidos para tentar recuperar a artilharia da Liga dos Campeões. Caso o Barcelona passe para a final, o brasileiro ganhará mais uma chance.

O Borussia Dortmund volta a campo neste domingo, às 12h30 (de Brasília), quando recebe o Borussia Monchengladbach, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park. A equipe ocupa apenas a 8ª posição, com 42 pontos.