Thomas Müller no Brasil? O que se sabe sobre futuro da lenda do Bayern

O clube decidiu não negociar um novo contrato comigo para a próxima temporada. Mesmo que não estivesse de acordo com meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções. Respeito essa decisão, que a direção certamente não tomou de forma leviana Thomas Müller, em comunicado oficial

Thomas Müller deve estar em campo daqui a pouco, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, no Giuseppe Meazza. No duelo de ida, na Alemanha, ele saiu do banco de reservas para marcar o único gol do time bávaro na derrota de 2 a 1.