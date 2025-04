Bruno Henrique cita versículo e 'se escala' em jogo do Fla: 'Não temas'

Bruno Henrique, inclusive, se encontra no Ninho do Urubu concentrado com o restante do elenco. Ele treinou normalmente ontem no CT em uma atividade na academia e outra no campo.

Bruno Henrique posta que está relacionado para a partida entre Flamengo e Juventude e cita versículo: "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus" Imagem: Instagram / @b.henrique

O Flamengo se manifestou oficialmente na noite desta terça-feira sobre o caso de seu atleta. O Rubro-Negro afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso. O clube ressalta que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo", mas defende o "princípio constitucional da presunção de inocência":

O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito

Bruno Henrique é suspeito de forçar cartão em partida do rubro-negro contra o Santos, em novembro de 2023, para beneficiar apostadores. O UOL procurou a PF e a assessoria do jogador, mas ambos optaram por não comentar o episódio.