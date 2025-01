São Paulo: quem chegou, quem saiu e as mudanças no time para 2025

O São Paulo inicia a temporada 2025 com muitas saídas e, até aqui, somente dois reforços. O clube diminuiu o elenco para enxugar a folha salarial e conseguiu a economia desejada pela diretoria.

Quem chegou

O meia Oscar, sem clube após deixar o Shangai, foi o principal reforço. Ele chegou por meio de uma parceria com a patrocinadora máster do clube, que arca com a maior parte dos salários.

O segundo nome foi oficializado no último sábado (11): Enzo Díaz. O lateral chegou por empréstimo junto ao River Plate (ARG) como parte da negociação que levou Galoppo ao time argentino, também por empréstimo.