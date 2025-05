Campeão dos leves, Makhachev define luta pelo título meio-médio como foco no UFC

Trash talk

E o 'trash talk' para promover o provável combate entre Della Maddalena e Makhachev já começou. Ainda no octógono do UFC 315, após o anúncio de sua conquista, ao ser questionado sobre um possível embate com o russo, o novo detentor do cinturão meio-médio prometeu vingar as duas derrotas do seu compatriota Alexander Volkanovski diante de Islam. Na sequência, no 'X', o campeão dos leves rebateu a declaração do australiano e aproveitou para provocá-lo.

"Você não é o Volk. Vou te mostrar outro nível. Mantenha meu cinturão limpo", rebateu o russo (veja abaixo ou clique aqui).

Charles Do Bronx beneficiado?

Com a queda de Belal Muhammad e, consequentemente, com o caminho livre para que Islam Makhachev suba de categoria em busca do segundo título no Ultimate, quem pode se beneficiar é o brasileiro Charles Do Bronx. Com o russo fora da jogada, e a necessidade de manter a divisão dos leves em movimento, paulista pode garantir uma vaga em uma próxima disputa de de título, ainda que interino, contra Ilia Topuria, que deixou o peso-pena recentemente em busca de mais uma cinta na organização.

Time to become a double champion #inshaAllah

Let's go