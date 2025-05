CBF anuncia ingressos de amistoso da seleção feminina na Neo Química Arena

Ainda na terça-feira, o técnico Arthur Elias anunciará a convocação para os dois amistosos contra as japonesas.

O retrospecto entre Brasil e Japão é equilibrado: em 16 partidas, o Brasil venceu seis vezes, perdeu sete e empatou três.

Os amistosos contra o Japão fazem parte da preparação da Seleção Brasileira para a Copa América, que será disputada em julho, no Equador.

Além dos duelos contra as japonesas, o Brasil enfrentará a França no dia 27 de junho, no Estádio dos Alpes, em Grenoble.